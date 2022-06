Vele blu 2022 | Sardegna al top | ecco dov' è il mare più bello - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

fisco24_info : Dalle terre della Baronia di Posada alla Gallura costiera, la Sardegna fa incetta di 5 Vele Legambiente: Presentata… - emchella : RT @Agenzia_Ansa: Sono 45 le località balneari premiate quest'anno con le Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, dove il mare è più b… - Agenzia_Ansa : Sono 45 le località balneari premiate quest'anno con le Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, dove il mare è… - ioloraccolgo : Vele blu, il mare più bello in Sardegna, Maremma e Puglia - gazzettaparma : Vele blu, il mare piu' bello in Sardegna, Maremma e Puglia -

L'isola è in vetta alla classifica di Legambiente e Touring Club Italiano con 5 comprensori che si aggiudicano 5. Seguono la Toscana e Puglia con 3, poi Campania e Sicilia con 2. Infine ...'Speriamo di procedere aspiegate con la nostra missione divulgativa, facendo conoscere un ... 'Se volete sostenerci ricordiamo a tutti che è possibile acquistare i dvd e i- ray del docufilm ...L'isola in testa in Italia con 6 comprensori: Posada, Galliura costiera, Baunei, Chia, Golfo di Oristano e Planargia ...La Guida di Legambiente e TCI con la classifica delle migliori località balneari: Toscana e Puglia in alto. Per i laghi vince il Veneto ...