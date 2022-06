Sorteggio calendario Serie A 2022 23 | diretta | alla prima giornata Juve-Sassuolo | Lecce-Inter e Milan-Udinese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) La/2023 prende forma. Alle 12 di venerdì 24 giugno è partito ildeldel prossimo campionato, che inizierà in anticipo rispetto agli altri anni per via del mondiale invernale in Qatar:il 13-14 agosto. Come l’anno scorso ilè “asimmetrico“: ad esempio il derby dio d’andata si giocheràquinta, quello di ritorno21esima. Il derby d’Italia,, si giocherà invece13esima e27esima. Ecco i risultati dellive:Fiorentina-Cremonese Hellas ...