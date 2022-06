Serie A: Calhanoglu: “Ibrahimovic non è stato determinante per il titolo del Milan” (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-23 11:59:51 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: lLa partenza del turco Hakan Calhanoglu dalla disciplina rossonera ha sorpreso lo scorso anno locali e sconosciuti. A maggior ragione per quello che era il suo destino: l’eterno rivale: l’Inter. E vedendo come lo stesso calciatore parla di come ha vissuto in un posto e in un altro, possiamo farci un’idea Come è stata la tua esperienza? “Adattarsi alla nuova squadra è stato difficile. Ma per me è stata una grande opportunità. Non abbiamo vinto il titolo e lo hanno fatto i miei ex compagni di squadra. Ci sono anche quelli che incolpano me per questo“, afferma il turco, che ammette che sarà felice all’Inter, soprattutto per il calore dei tifosi. “Al Milan nessuno grida il tuo nome. Qui lo fanno ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-23 11:59:51A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: lLa partenza del turco Hakandalla disciplina rossonera ha sorpreso lo scorso anno locali e sconosciuti. A maggior ragione per quello che era il suo destino: l’eterno rivale: l’Inter. E vedendo come lo stesso calciatore parla di come ha vissuto in un posto e in un altro, possiamo farci un’idea Come è stata la tua esperienza? “Adattarsi alla nuova squadra èdifficile. Ma per me è stata una grande opportunità. Non abbiamo vinto ile lo hanno fatto i miei ex compagni di squadra. Ci sono anche quelli che incolpano me per questo“, afferma il turco, che ammette che sarà felice all’Inter, soprattutto per il calore dei tifosi. “Alnessuno grida il tuo nome. Qui lo fanno ...

