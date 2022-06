“Sciopero inutile”. Scatta la rissa dopo la mail dello scandalo: Ryanair fa arrabbiare tutti (Di venerdì 24 giugno 2022) Scoppia la polemica sugli scioperi del personale Ryanair, avvenuto nella giornata odierna in Spagna, Portogallo e Belgio. Il contrasto tra la principale compagnia aerea d'Europa e alcuni sindacati ha causato la cancellazione di almeno 25 voli. Per cercare di placare gli animi degli sfortunati passeggeri, la low cost con sede a Dublino ha inviato e-mail scusandosi per i disagi procurati. Ma la comunicazione ha portato risultati talvolta controproducenti, facendo indispettire ancor di più i clienti schierati dalla parte dei lavoratori. Anche il portavoce nazionale di Potere al popolo, Giuliano Granato, è stato destinatario del messaggio. Letto il contenuto, ha voluto diffonderlo sul suo profilo Twitter. Queste le parole: “Siamo spiacenti di informarti che il tuo volo da Bruxelles Charleroi a Napoli del 24 giugno è stato cancellato a causa di un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Scoppia la polemica sugli scioperi del personale, avvenuto nella giornata odierna in Spagna, Portogallo e Belgio. Il contrasto tra la principale compagnia aerea d'Europa e alcuni sindacati ha causato la cancellazione di almeno 25 voli. Per cercare di placare gli animi degli sfortunati passeggeri, la low cost con sede a Dublino ha inviato e-scusandosi per i disagi procurati. Ma la comunicazione ha portato risultati talvolta controproducenti, facendo indispettire ancor di più i clienti schierati dalla parte dei lavoratori. Anche il portavoce nazionale di Potere al popolo, Giuliano Granato, è stato destinatario del messaggio. Letto il contenuto, ha voluto diffonderlo sul suo profilo Twitter. Queste le parole: “Siamo spiacenti di informarti che il tuo volo da Bruxelles Charleroi a Napoli del 24 giugno è stato cancellato a causa di un ...

Pubblicità

tempoweb : Bufera su #Ryanair, la mail dello scandalo: “Inutile #sciopero”. L’accusa ai sindacati #24giugno #iltempoquotidiano… - trym81 : @Giul_Granato @Ryanair A causa 'di un inutile sciopero' non ci credo nemmeno se lo leggo. - DiegoNatoli2 : RT @Giul_Granato: ?? Ciao @Ryanair_IT, vi sembra normale utilizzare la parola 'inutile' in riferimento a uno sciopero indetto dai lavoratori? - marcellomsg : RT @Giul_Granato: ?? Ciao @Ryanair_IT, vi sembra normale utilizzare la parola 'inutile' in riferimento a uno sciopero indetto dai lavoratori? - MauroCapozza : RT @Giul_Granato: ?? Ciao @Ryanair_IT, vi sembra normale utilizzare la parola 'inutile' in riferimento a uno sciopero indetto dai lavoratori? -