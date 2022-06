Perché lo smartwatch potrebbe essere molto prezioso in gravidanza (Di venerdì 24 giugno 2022) L’utilizzo di uno smartwatch, o di una applicazione sul telefonino, può essere un validissimo aiuto durante i nove mesi di gravidanza. Monitorare i cambiamenti del corpo, le sensazioni, e anche i malesseri come nausee o mal di testa, è utile per tenere sotto controllo la salute di mamma e bambino. Proprio da questo parte l’idea Stephen Friend, co-founder dell’organizzazione no profit 4YouandMe, ossia di implementare negli smartwatch una funzione in grado di rilevare molti dati sulla gravidanza, monitorando la salute della futura mamma. Alla base di questo progetto di Friend c’è l’idea che tutti i dati raccolti dai dispositivi elettronici, possano essere utilizzati per migliorare la salute delle persone, il modo in cui viene fornita loro assistenza e quello con cui possono prendersi ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 24 giugno 2022) L’utilizzo di uno, o di una applicazione sul telefonino, puòun validissimo aiuto durante i nove mesi di. Monitorare i cambiamenti del corpo, le sensazioni, e anche i malesseri come nausee o mal di testa, è utile per tenere sotto controllo la salute di mamma e bambino. Proprio da questo parte l’idea Stephen Friend, co-founder dell’organizzazione no profit 4YouandMe, ossia di implementare negliuna funzione in grado di rilevare molti dati sulla, monitorando la salute della futura mamma. Alla base di questo progetto di Friend c’è l’idea che tutti i dati raccolti dai dispositivi elettronici, possanoutilizzati per migliorare la salute delle persone, il modo in cui viene fornita loro assistenza e quello con cui possono prendersi ...

Pubblicità

LightsColours : Mi si è scheggiato leggermente lo smartwatch che ho da sei mesi perché mi è caduto a terra per la prima volta, voglio imprecare. - chanevlucy : RT @chanevlucy: Ho dovuto fare 3 km e mezzo a piedi sotto il sole con 32 gradi ma giornata afosa di cui percepiti 38, ho guardato lo smartw… - chanevlucy : Ho dovuto fare 3 km e mezzo a piedi sotto il sole con 32 gradi ma giornata afosa di cui percepiti 38, ho guardato l… - Novacula_Occami : @DaniezSan Uno smartwatch non diventa obsoleto perché non serve a un cazzo. Sugli altri prodotti discutiamone. Ho u… - DebiruS : @The_IAM_guy @itisFra Non sono così evoluto da avere uno smartwatch, anche perché non sopporto gli orologi al polso… -

Montblanc Summit 3 il primo smartwatch dopo Galaxy Watch 4 con Wear OS 3 Da oggi in poi non vale più la frase ' Galaxy Watch 4 e 4 Classic sono gli unici smartwatch con Wear OS 3 '. Ci eravamo ormai abituati, perché in 13 mesi nessuno smartwatch se non quello di Samsung - nella sua doppia veste - è arrivato sul mercato con l'ultimo sistema operativo per dispositivi indossabili sviluppato da Google in ... Come vedere i video YouTube su Apple Watch con Watchtube ... evitando di sovraccaricare il dispositivo (e la batteria) con lo streaming del flusso video, anche perché effettivamente guardare un filmato dal piccolo schermo dello smartwatch non dovrebbe essere ... HDblog Da oggi in poi non vale più la frase ' Galaxy Watch 4 e 4 Classic sono gli unicicon Wear OS 3 '. Ci eravamo ormai abituati,in 13 mesi nessunose non quello di Samsung - nella sua doppia veste - è arrivato sul mercato con l'ultimo sistema operativo per dispositivi indossabili sviluppato da Google in ...... evitando di sovraccaricare il dispositivo (e la batteria) con lo streaming del flusso video, ancheeffettivamente guardare un filmato dal piccolo schermo dellonon dovrebbe essere ... Montblanc Summit 3 il primo smartwatch dopo Galaxy Watch 4 con Wear OS 3