Nato | Ue | G7 Il fronte euroatlantico batte tre colpi

Orizzonte di pace e incessante sostegno alla resistenza del popolo ucraino per scongiurare il dilagare della guerra in Europa. Non c'è contraddizione fra l'obiettivo della pace e l'intensificazione delle forniture di armi e dell'assistenza militare ed economica a Kiev, al centro dei due vertici internazionali del 48 esimo G7 che inizia domenica a Schloss Elmau, sulle Alpi bavaresi, e della Nato a Madrid il 29 e 30 giugno. Dal ruolo del G7 come mediatore per la pace e la sicurezza si passerà alla trasposizione operativa dell'alleanza atlantica su come garantire e, soprattutto, difendere la pace e la sicurezza europea. Due vertici internazionali un unico baluardo a difesa dell'Ucraina invasa e devastata dalla Russia di Putin. Quello di Madrid in particolare, con la partecipazione di oltre 40 leader mondiali sarà il vertice Nato più importante e delicato ...

