LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: show di Ceccon e Pilato. Alle 18.00 Zazzeri e Panziera per la medaglia (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto RISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 11.20: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18 con la penultima sessione di finali e semifinali. Ci sarà tantissima Italia in vasca 11.18: Benissimo Thomas Ceccon che ha migliorato il record italiano anche dei 50 dorso, entrando in semifinale con il terzo tempo. In semifinale anche Michele Lamberti con l’ultimo tempo a disposizione 11.17: Silvia Di Pietro ha conquistato la semifinale dei 50 farfalla, Benedetta Pilato ha impressionato nei “suoi” 50 rana, dove invece c’è da registrare la squalifica di Arianna Castiglioni ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDIRISULTATI BATTERIE DEL MATTINO 11.20: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18 con la penultima sessione di finali e semifinali. Ci sarà tantissima Italia in vasca 11.18: Benissimo Thomasche ha migliorato il record italiano anche dei 50 dorso, entrando in semifinale con il terzo tempo. In semifinale anche Michele Lamberti con l’ultimo tempo a disposizione 11.17: Silvia Di Pietro ha conquistato la semifinale dei 50 farfalla, Benedettaha impressionato nei “suoi” 50 rana, dove invece c’è da registrare la squalifica di Arianna Castiglioni ...

