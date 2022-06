L'invasione della Popillia japonica diventa sempre più allarmante in Piemonte e in Lombardia (Di venerdì 24 giugno 2022) L'insetto originario dell'Asia che a causa delle alte temperature è arrivato anche in Italia diffondendosi in diverse aree, soprattutto in provincia di Alessandria, causando gravi danni economici e ambientali Leggi su wired (Di venerdì 24 giugno 2022) L'insetto originario dell'Asia che a causa delle alte temperature è arrivato anche in Italia diffondendosi in diverse aree, soprattutto in provincia di Alessandria, causando gravi danni economici e ambientali

