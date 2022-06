Le truppe ucraine ricevono l' ordine di ritirarsi da Severodonetsk | il fronte di difesa arretra

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sempre più lontano un negoziato. Podolyak: "Ora non ha senso". Lavrov: "L'Occidente non consente a Kiev di trattare con noi"

I militari ucraini sono pronti a lasciare le posizioni e ritirarsi da Severodonetsk Roma, 24 giugno 2022 - Lesono pronte a ritirarsi dalla città di Severodonetsk . L'annuncio arriva nel giorno in cui si celebra il quarto mese della guerra in Ucraina . Un conflitto che ha provato morti e ......in buona parte del finanziamento e della ricostruzione delle città e delle infrastrutture. ...di avviare colloqui di pace e allo stesso tempo auspichiamo l'immediato ritiro dellerusse. ...Lo ha dichiarato Serhiy Haidai, capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, secondo quanto riportato dall’agenzia ucraina Interfax. "Ora la situazione in cui le truppe si trovano ...Il presidente Zelensky ha ringraziato Draghi e l'Italia per aver permesso l'ottenimento, da parte dell'Ucraina, dello status di candidato a paese membro dell'UE.