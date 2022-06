Edoardo e Guendalina Tavassi hanno un fratello segreto: “Emozione stupenda” (Di venerdì 24 giugno 2022) Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno conquistato tutti con la loro avventura a L’Isola dei Famosi. Anche se questa esperienza si è conclusa prematuramente, entrambi sono stati pronti a fornire diversi dettagli sulla precedente vita familiare. Purtroppo, a causa della separazione dei loro genitori, per molto tempo, hanno avuto rapporti sporadici. L’ex gieffina è andata a vivere con il padre, mentre il naufrago ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza con sua madre. Questo ha comportato difficoltà non indifferenti. Inoltre, Luciano Tavassi, dopo il divorzio, si è costruito una vita totalmente nuova. Ha messo al mondo altri figli, tra cui Niccolò. Quest’ultimo, a differenza dei suoi fratelli e sorelle, non ha avuto alcun rapporto con il genitore. Inoltre, è riuscito a conoscere ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 giugno 2022)edconquistato tutti con la loro avventura a L’Isola dei Famosi. Anche se questa esperienza si è conclusa prematuramente, entrambi sono stati pronti a fornire diversi dettagli sulla precedente vita familiare. Purtroppo, a causa della separazione dei loro genitori, per molto tempo,avuto rapporti sporadici. L’ex gieffina è andata a vivere con il padre, mentre il naufrago ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza con sua madre. Questo ha comportato difficoltà non indifferenti. Inoltre, Luciano, dopo il divorzio, si è costruito una vita totalmente nuova. Ha messo al mondo altri figli, tra cui Niccolò. Quest’ultimo, a differenza dei suoi fratelli e sorelle, non ha avuto alcun rapporto con il genitore. Inoltre, è riuscito a conoscere ...

