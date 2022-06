Draghi tenta blitz su price cap gas ma la Ue rinvia a ottobre (Di venerdì 24 giugno 2022) Al termine di due giorni di Consiglio europeo Mario Draghi fa buon viso a cattivo gioco: il premier aveva chiesto un Summit europeo straordinario sul tetto al prezzo del gas a luglio, i leader hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Al termine di due giorni di Consiglio europeo Mariofa buon viso a cattivo gioco: il premier aveva chiesto un Summit europeo straordinario sul tetto al prezzo del gas a luglio, i leader hanno ...

