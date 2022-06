Covid | preoccupa la risalita dell' Rt sopra l' 1

(Di venerdì 24 giugno 2022) - Nessuna sorpresa. Era il prezzo da pagare per ritornare ad una vita quasi normale. Quello che però diventa determinante è il numero dei ricoveri in ...

IL GIORNO

- Nessuna sorpresa. Era il prezzo da pagare per ritornare ad una vita quasi normale. Quello che però diventa determinante è il numero dei ricoveri in ...leggi anche Corea del Nord verso il collasso sanitario da- 19 Si prefigura quindi uno ... Una possibilità chenon poco la Corea del Sud , che ha sempre indicato la Corea del Nord come ... Influenza: sarà intensa, preoccupa sovrapposizione al Covid Nessuna sorpresa. Era il prezzo da pagare per ritornare ad una vita quasi normale. Quello che però diventa determinante è il numero dei ricoveri in ospedale ...I dati sui nuovi contagi da Covid parlano chiaro: nel corso dell’ultima settimana l’aumento è stato decisamente importante, portando l’indice Rt sopra 1. In anticipo rispetto alle previsioni di molti ...