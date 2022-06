Classifica FIMI: Fedez, Tananai e Mara Sattei ancora primi nei singoli, esordio lento per Lamborghini e Hunt, floppano Mika e Baby K. Lazza si riprende il primato negli album, Albe debutta alla 13 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tananai, Fedez e Mara Sattei Tanti scossoni nelle classifiche FIMI dal 17 al 23 giugno 2022. Complice l’avvicinarsi della bella stagione, sono infatti tanti i singoli estivi che si stanno facendo spazio nella chart per cercare di sottrarre il primo posto a Fedez, Tananai e Mara Sattei. A sorpresa negli album, dopo alcune settimane di discesa, Lazza ha riconquistato la vetta. Ai primi due posti dei singoli tutto è rimasto invariato rispetto a sette giorni fa: per la terza settimana consecutiva a primeggiare è La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, seguita da ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 giugno 2022)Tanti scossoni nelle classifichedal 17 al 23 giugno 2022. Complice l’avvicinarsi della bella stagione, sono infatti tanti iestivi che si stanno facendo spazio nella chart per cercare di sottrarre il primo posto a. A sorpresa, dopo alcune settimane di discesa,ha riconquistato la vetta. Aidue posti deitutto è rimasto invariato rispetto a sette giorni fa: per la terza settimana consecutiva a primeggiare è La Dolce Vita di, seguita da ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Alex debutta al primo posto della classifica italiana @FIMI_IT degli album più venduti e ascoltati in streaming que… - giginoxcaro : RT @xsemprefamosa: Strangis dopo aver debuttato primo in classifica Fimi rimane in quarta posizione per la seconda settimana consecutiva, s… - zazoomblog : Classifica FIMI: Fedez Tananai e Mara Sattei ancora primi nei singoli esordio lento per Lamborghini e Hunt. Lazza s… - Gigisguitar : RT @xsemprefamosa: Strangis dopo aver debuttato primo in classifica Fimi rimane in quarta posizione per la seconda settimana consecutiva, s… - angela_bar : RT @FlaviaGufetta: Per ricapitolare la giornata di oggi: - ore 14 nuove date instore - ore 16 intervista con la Cucca su YouTube - ore 18 n… -