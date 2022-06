Can Yaman Snobbato: Il Complotto! (Di venerdì 24 giugno 2022) Can Yaman ha partecipato insieme ad altri noti attori turchi alla festa di inaugurazione della Disney ad Istanbul. La stampa però l’ha evidentemente ignorato, rivolgendogli anche alcune parole piuttosto dure… Can Yaman è sempre nel cuore dei telespettatori italiani, che sono ancora in attesa di assistere alla messa in onda della sua fiction Viola come il mare. Al centro dell’attenzione, però, ora c’è un altro avvenimento, accaduto durante la festa organizzata da Disney Plus a cui sono stati presenti diversi attori turchi. Can è stato completamente ignorato dalla stampa ed uno dei giornalisti gli ha anche riservato parole poco gradevoli sul suo successo in Italia. Can Yaman: i giornalisti lo ignorano durante la festa di Disney Plus! Nel quartiere Tersane ad Istanbul, si sono tenuti negli ultimi giorni dei festeggiamenti per via del ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 24 giugno 2022) Canha partecipato insieme ad altri noti attori turchi alla festa di inaugurazione della Disney ad Istanbul. La stampa però l’ha evidentemente ignorato, rivolgendogli anche alcune parole piuttosto dure… Canè sempre nel cuore dei telespettatori italiani, che sono ancora in attesa di assistere alla messa in onda della sua fiction Viola come il mare. Al centro dell’attenzione, però, ora c’è un altro avvenimento, accaduto durante la festa organizzata da Disney Plus a cui sono stati presenti diversi attori turchi. Can è stato completamente ignorato dalla stampa ed uno dei giornalisti gli ha anche riservato parole poco gradevoli sul suo successo in Italia. Can: i giornalisti lo ignorano durante la festa di Disney Plus! Nel quartiere Tersane ad Istanbul, si sono tenuti negli ultimi giorni dei festeggiamenti per via del ...

