Camila Giorgi-Ostapenko oggi, WTA Eastbourne 2022: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) oggi, venerdì 24 giugno, Camila Giorgi sarà sui prati di Eastbourne (Gran Bretagna) per disputare le semifinali del torneo WTA500 contro la lettone Jelena Ostapenko (n.14 del ranking). Una partita impegnativa per la marchigiana che ha comunque il tennis per prevalere. Un bel percorso quello di Giorgi che, dopo l’esordio contro la canadese Rebecca Marino, ha avuto nella spagnola Garbine Muguruza (testa di serie n.5 del tabellone) un bello scoglio da superare. Camila ha trovato le soluzioni per far male all’iberica e così contro la bulgara Tomova si è vista una netta differenza di gioco in favore dell’italiana Dall’altra parte del campo ci sarà una giocatrice, come detto temibile, perchè se in giornata rischia di essere in giocabile. La vittoria contro l’ucraina Kalinina ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022), venerdì 24 giugno,sarà sui prati di(Gran Bretagna) per disputare le semifinali del torneo WTA500 contro la lettone Jelena(n.14 del ranking). Una partita impegnativa per la marchigiana che ha comunque il tennis per prevalere. Un bel percorso quello diche, dopo l’esordio contro la canadese Rebecca Marino, ha avuto nella spagnola Garbine Muguruza (testa di serie n.5 del tabellone) un bello scoglio da superare.ha trovato le soluzioni per far male all’iberica e così contro la bulgara Tomova si è vista una netta differenza di gioco in favore dell’italiana Dall’altra parte del campo ci sarà una giocatrice, come detto temibile, perchè se in giornata rischia di essere in giocabile. La vittoria contro l’ucraina Kalinina ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CAMILA ANCORA IN SEMIFINALE ?????? Giorgi in poco più di un'ora sbriga la pratica Tomova e accede alla 20esima semifi… - Eurosport_IT : ?? Seconda semi di fila ad Eastbourne ?? 20esima semifinale WTA ?? 5a in un WTA 500 Forza Camila ?????? #Giorgi |… - WeAreTennisITA : Giorgi nei quarti a Eastbourne ?? Reduce dai quarti a Birmingham, negli ottavi Camila batte la spagnola Garbine Mugu… - newsfresche : RT @OA_Sport: WTA Eastbourne 2022: quattro grandi protagoniste dell'erba per le semifinali - Global_Courant : Petra Kvitova, Camila Giorgi Breeze Into Semifinals -