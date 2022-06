Boxe, il Cio toglie all’Iba la gestione delle qualificazioni a Parigi 2024 (Di venerdì 24 giugno 2022) Non sarà la Federazione Internazionale di Boxe a gestire gli eventi di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo ha annunciato il Cio (Comitato Olimpico Internazionale) al termine della riunione dell’Esecutivo, sottolineando come la decisione sia stata presa “nell’interesse degli atleti e della comunità pugilistica“. Una scelta che nasce “dalla necessità di fornire certezze sulle competizioni olimpiche e sulle qualificazioni che porteranno a Parigi 2024“. La decisione del Cio arriva anche per via delle preoccupazioni legate a questioni irrisolte nell’Iba “come la sua governance e il suo sistema arbitrale e di giudizio” e “la dipendenza finanziaria dalla Gazprom“. A gestire dunque le competizioni di avvicinamento ai prossimi Giochi Olimpici sarà dunque lo ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Non sarà la Federazione Internazionale dia gestire gli eventi di qualificazione alle Olimpiadi di. Lo ha annunciato il Cio (Comitato Olimpico Internazionale) al termine della riunione dell’Esecutivo, sottolineando come la decisione sia stata presa “nell’interesse degli atleti e della comunità pugilistica“. Una scelta che nasce “dalla necessità di fornire certezze sulle competizioni olimpiche e sulleche porteranno a“. La decisione del Cio arriva anche per viapreoccupazioni legate a questioni irrisolte nell’Iba “come la sua governance e il suo sistema arbitrale e di giudizio” e “la dipendenza finanziaria dalla Gazprom“. A gestire dunque le competizioni di avvicinamento ai prossimi Giochi Olimpici sarà dunque lo ...

Pubblicità

sportface2016 : #Boxe, non sarà l'#Iba a gestire le gare di qualificazione alle #Olimpiadi di #Parigi2024: la decisione del #Cio - rinostrozzino : @GallarDani @Pezzadazienda No, no, no e ancora no. Chi insegna nn può permettersi di trattare altre persone, compr… -

Boxe, il Cio toglie all'Iba la gestione delle qualificazioni a Parigi 2024 SPORTFACE.IT Boxe, il Cio toglie all’Iba la gestione delle qualificazioni a Parigi 2024 Boxe, non sarà l'Iba a gestire le gare di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: la decisione del Cio ... La boxe aux Jeux de Paris 2024 ne sera pas organisée par la Fédération internationale Le Comité international olympique (CIO) a décidé, ce vendredi, de ne pas confier l'organisation des qualifications et du tournoi olympique de boxe des Jeux de Paris 2024 à la fédération internationale ... Boxe, non sarà l'Iba a gestire le gare di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: la decisione del Cio ...Le Comité international olympique (CIO) a décidé, ce vendredi, de ne pas confier l'organisation des qualifications et du tournoi olympique de boxe des Jeux de Paris 2024 à la fédération internationale ...