Blocco Kaliningrad, Russia: "Serve tempo per decidere" (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Mosca è determinata sulla questione dell'exclave di Kaliningrad ma non intende affrettare decisioni. A chiarirlo, parlando con la Tass, è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Non c'è bisogno di correre, ma, allo stesso tempo, siamo pieni di determinazione", ha affermato. "Ci vorrà del tempo prima che vengano prese determinate decisioni". Mosca, ha quindi osservato, è assolutamente dalla parte della ragione sulla vicenda e sta analizzando la situazione e comunicando la propria posizione riguardo al Blocco del transito dell'enclave. "Stiamo analizzando questa situazione nel modo più serio. Tramite il Ministero degli Affari Esteri, stiamo comunicando la nostra posizione", ha affermato, prima di ribadire: "In questa situazione, abbiamo assolutamente ragione".

