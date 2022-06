Ultime Notizie – Gas Russia | Mosca | “Tagli a forniture dovuti a ritardi riparazioni”

(Di giovedì 23 giugno 2022)accumulati in alcuni lavori di manutenzione hanno costretto laare ledi gas alla Germania e ad altri Paesi europei, tra cui l’Italia. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, nel corso di un punto stampa. Peskov ha definito “strane” le accuse secondo cui la riduzione dellesarebbero “politicamente motivate” e ha affermato che larimane un fornitore “affidabile” e sta “rispettando i suoi obblighi”. Secondo, la società tedesca Siemens ha ritardato la consegna dei componenti per una turbina che doveva essere riparata, costringendo laare le consegne attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - Adriano07883742 : ??ultime notizie: L'Austria abolisce completamente la vaccinazione obbligatoria!!! - VesuvioLive : Pizza da ricchi e da poveri, stasera lo scontro in TV: Briatore e Sorbillo da Vespa - HowardRoarkjr : ???? Ultime notizie: i pubblici ministeri federali hanno chiesto a un giudice di condannare Ghislaine Maxwell ad al… - CorriereCitta : 14enne esce di casa e scompare: aiutiamo a ritrovare Alexandra -

Il Sole 24 ORE

Un bambino di 9 anni è in coma dopo aver ingerito del . È stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. Il piccolo è ricoverato nel reparto di Terapia ...Un incendio è divampato poco dopo mezzogiorno all'interno dell'area dello stabilimento automoblistico Stellantis di . La colonna di fumo nero sprigionata dalle fiamme si poteva distinguere a grande ... Ucraina, ultime notizie. Gas, Germania attiva «allarme» nel piano di emergenza Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “L’Italia è uno dei Paesi in Europa che ha il migliore indice di recupero di differenziata. Naturalmente non è tutta ...evidenziando come quest’ultima, rispetto alle principali concorrenti, può contare sul fattore affidabilità, aspetto che sta aiutando George Russell e Lewis Hamilton a raccogliere risultati non ...