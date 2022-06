Turista di Turate trovato morto in spiaggia a Rimini

(Di giovedì 23 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unse, di 72 anni, è statoriverso in mare privo di vita a, vittima probabilmente di un attacco cardiaco mentre passeggiava sulla battigia. È accaduto oggi, giovedì 23 giugno, intorno alle 16:20 all’altezza del bagno 104 su viale Regina Margherita, tra le frazioni di Rivazzurra e Marebello. L’uomo si trovava in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

La Provincia di Como

Il comasco è deceduto in spiaggia. La Procura di Rimini, informata dell’accaduto, ha disposto l’autopsia: sarà il medico legale a fare chiarezza sulle cause del decesso del turista di Turate.Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Rimini. Adesso, a quanto si è appreso, sarà il medico legale a cercare di fare maggiore chiarezza sulle cause del decesso del ...