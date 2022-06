Sinner ko all’esordio a Eastbourne. Per lui continua la maledizione dell’erba (Di giovedì 23 giugno 2022) Fuori in tre set Jannik Sinner a Estbourne, al ritorno in campo dopo il Roland Garros. Il tennista italiano cede all’esordio nella competizione allo statunitense Tommy Paul, con punteggio di 6-3, 3- 6, 6 -3. Un ritorno dopo i problemi fisici accusati al ginocchio sinistro, e l’assenza dal campo si fa sentire, così come l’impatto con l’erba: Sinner nelle ultime settimane ha lavorato sul recupero fisico allenandosi con Darren Cahill, ex coach di Hewitt e Agassi. Primo set che si conclude con Sinner che perde per 6 – 3 con break nell’ottavo game. Meglio nel secondo set grazie anche a un buon servizio, con break sul 3 a 1 che porta poi al 4 – 1 e al 6 – 3 finale. Nel terzo set Sinner non sfrutta tre palle break nell’interminabile scambio del primo game, poi cede a Paul che si porta sul 5 a 3, vincendo. Ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Fuori in tre set Jannika Estbourne, al ritorno in campo dopo il Roland Garros. Il tennista italiano cedenella competizione allo statunitense Tommy Paul, con punteggio di 6-3, 3- 6, 6 -3. Un ritorno dopo i problemi fisici accusati al ginocchio sinistro, e l’assenza dal campo si fa sentire, così come l’impatto con l’erba:nelle ultime settimane ha lavorato sul recupero fisico allenandosi con Darren Cahill, ex coach di Hewitt e Agassi. Primo set che si conclude conche perde per 6 – 3 con break nell’ottavo game. Meglio nel secondo set grazie anche a un buon servizio, con break sul 3 a 1 che porta poi al 4 – 1 e al 6 – 3 finale. Nel terzo setnon sfrutta tre palle break nell’interminabile scambio del primo game, poi cede a Paul che si porta sul 5 a 3, vincendo. Ora ...

