Sandra Bullock: “Voglio essere una mamma 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. Addio cinema (almeno per un po’) (Di giovedì 23 giugno 2022) Sandra Bullock si ritira, ma solo temporaneamente. Quindi niente mano ai fazzoletti. O almeno per ora l’interprete di Speed e Gravity, attrice più pagata al mondo nel 2010 e nel 2014, si prende una specie di anno sabbatico. In un’intervista a etonline.com la 57enne Bullock ha spiegato che si occuperà per un po’ dei suoi due bambini a tempo pieno: “Prendo molto sul serio il mio lavoro e quando recito lo faccio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ora, però, ho deciso che Voglio solo essere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con i miei bambini e la mia famiglia”. Insomma ecco che anche per una delle icone hollywoodiane più celebri arriva la pausa di riflessione. “Seguirò ogni esigenza dei miei figli, tutto quello che devono fare a livello sociale da mattina a sera”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022)si ritira, ma solo temporaneamente. Quindi niente mano ai fazzoletti. Oper ora l’interprete di Speed e Gravity, attrice più pagata al mondo nel 2010 e nel 2014, si prende una specie di anno sabbatico. In un’intervista a etonline.com la 57enneha spiegato che si occuperà per un po’ dei suoi due bambini a tempo pieno: “Prendo molto sul serio il mio lavoro e quando recito lo faccio 24 ore su 24, 7su 7. Ora, però, ho deciso chesolo24 ore su 24, 7su 7 con i miei bambini e la mia famiglia”. Insomma ecco che anche per una delle icone hollywoodiane più celebri arriva la pausa di riflessione. “Seguirò ogni esigenza dei miei figli, tutto quello che devono fare a livello sociale da mattina a sera”. ...

