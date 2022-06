Più Europa: Bonino, 'non interessati a 'corsa al centro'' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Con +Europa e Azione stiamo lavorando per creare un'alternativa europeista e liberale da sottoporre agli elettori. Non sono interessata ai movimenti di gruppi al centro che si fanno e disfanno nel giro di una notte". Lo ha detto a Tagadà su La7 la leader di +Europa, Emma Bonino. "Sono molto più interessata ad avere una legge elettorale più seria e a preparare un programma liberale attento ai più deboli, per intenderci più alla Beveridge che non alla Thatcher. Su questo stiamo lavorando con +Europa. Altri facciano quello che ritengono”. E rispetto alla polemica dei 5S sulle armi in Ucraina, oltre a ricordare che "fu proprio il governo Conte ad adottare l'aumento della spesa militare al 2%", Bonino ha aggiunto: “vorrei un Paese che porti avanti con una certa ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Con +e Azione stiamo lavorando per creare un'alternativa europeista e liberale da sottoporre agli elettori. Non sono interessata ai movimenti di gruppi alche si fanno e disfanno nel giro di una notte". Lo ha detto a Tagadà su La7 la leader di +, Emma. "Sono molto più interessata ad avere una legge elettorale più seria e a preparare un programma liberale attento ai più deboli, per intenderci più alla Beveridge che non alla Thatcher. Su questo stiamo lavorando con +. Altri facciano quello che ritengono”. E rispetto alla polemica dei 5S sulle armi in Ucraina, oltre a ricordare che "fu proprio il governo Conte ad adottare l'aumento della spesa militare al 2%",ha aggiunto: “vorrei un Paese che porti avanti con una certa ...

Lo scisma M5s apre la corsa al centro, si lavora a 'un'area Draghi' Il secondo mira a occupare stabilmente il centro del palcoscenico politico attraverso un progetto federativo tra Azione e Più Europa. Al momento, però, le possibilità che tutte le parti in campo ...