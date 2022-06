Pensioni, in media le donne hanno assegni dimezzati rispetto agli uomini (Di giovedì 23 giugno 2022) La ricerca della Cisl Bergamo rispetto al 2017 gli assegni sono aumentati del 3,4% , grazie soprattutto alla «impennata» che hanno avuto le Pensioni maschili, +7.8%, mentre le donne sono calate del 2%. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 giugno 2022) La ricerca della Cisl Bergamoal 2017 glisono aumentati del 3,4% , grazie soprattutto alla «impennata» cheavuto lemaschili, +7.8%, mentre lesono calate del 2%.

