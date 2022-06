Oscar Damiani difende Radu: “A Bologna colpa anche di De Vrij” (Di giovedì 23 giugno 2022) Oscar Damiani difende Ionut Radu, protagonista in negativo dell’errore a Bologna che ha compromesso la corsa Scudetto dell’Inter. Nel corso della trasmissione “Calciomercato” in onda su Sky Sport, l’agente ha commentato l’episodio: “È troppo facile dare sempre la colpa al portiere. Perisic ha fatto un passaggio con le mani a de Vrij e de Vrij, al posto di difendere la palla, l’ha lasciata passare e gli ha detto: arrangiati. È troppo comodo. Poi Radu ha sbagliato e nessuno lo nega. Ma ci sono responsabilità che nessun giornalista ha mai detto. Non va bene, non va bene. È la terza volta che vengo e la terza volta che mi fate vedere Radu: è meglio che non venga più”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022)Ionut, protagonista in negativo dell’errore ache ha compromesso la corsa Scudetto dell’Inter. Nel corso della trasmissione “Calciomercato” in onda su Sky Sport, l’agente ha commentato l’episodio: “È troppo facile dare sempre laal portiere. Perisic ha fatto un passaggio con le mani a dee de, al posto dire la palla, l’ha lasciata passare e gli ha detto: arrangiati. È troppo comodo. Poiha sbagliato e nessuno lo nega. Ma ci sono responsabilità che nessun giornalista ha mai detto. Non va bene, non va bene. È la terza volta che vengo e la terza volta che mi fate vedere: è meglio che non venga più”. SportFace.

