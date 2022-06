Nel nuovo rondò A4 niente più raccordo tra le valli e Colognola

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il progetto Il traffico in uscita dalla circonvallazione verrà deviato alla rotatoria della Coop di via Autostrada. Iniziati i lavori di restyling: dureranno per oltre 2 anni.

Pubblicità

M5S_Europa : Il rispetto del mandato elettorale è un valore. I cittadini ci hanno eletto con il simbolo del #M5S e a questo noi… - LuigiGallo15 : Sono nel m5s e sostengo il nuovo corso di Giuseppe Conte al servizio di un progetto politico e dei cittadini e non… - DisneyPlusIT : “Gli Illuminati ti riceveranno ORA”. Siete pronti per un nuovo viaggio nel Multiverso? ?? #DoctorStrange nel Multive… - 0kNeurone : Giorno 185. Siamo di nuovo incagliati in una secca all’altezza di Pescara. L’umore dell’equipaggio è teso. Nel cie… - MichelePotenz13 : l'appuntamento col nuovo giorno fatti trovare con i tuoi abiti migliori. Lascia nel letto le delusioni di ieri e v… -

ARTE.it

Uno dei grandi annunci al vertice sarà ilConcetto strategico che guiderà la Nato nei ... ha osservato il funzionario, che ha ricordato che l'ultimo concetto strategico è stato lanciato2010 (......Donbass. Lo sottolinea l'intelligence britannica in unaggiornamento della situazione sul campo di battaglia. Alcune unità ucraine si sono ritirate, probabilmente per evitare di essere ... Raffaello tra gli sterpi. L'altra faccia del Divin Pittore nel nuovo libro di Salvatore Settis - Roma Oggi l’ad Luigi Lovaglio illustrerà al mercato le linee strategiche della banca e l’aumento di capitale. Obiettivo, ridurre i costi nel 2023 ed estrarre valore dalle assicurazioni, da Widiba e dal ris ...Per il futuro Direzione Casteldebole. Dopo sette anni di gestione Saputo, entrato prepotentemente a livello economico nella gestione del settore giovanile del Bologna, i risultati, per ora quelli spo ...