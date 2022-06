Mondiali Qatar 2022, rose nazionali allargate da 23 a 26 giocatori (Di giovedì 23 giugno 2022) Sempre più vicini i Mondiali di Qatar 2022, la Fifa ha preso oggi una decisione importante. Le rose delle nazionali, infatti, sono state allargate dai canonici 23 giocatori a 26, dunque ciascun ct delle trentadue partecipanti alla rassegna iridata potrà convocare tre calciatori in più se lo vorrà: da un minimo di 23 a un massimo di 26. Purtroppo non si tratta di un cambiamento utile all’Italia, che non giocherà nella coppa del mondo per la seconda volta di fila. Saranno 26 anche le persone che a vario titolo potranno sedere in panchina, 15 giocatori di riserva e 11 membri dello staff compreso almeno un medico. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Sempre più vicini idi, la Fifa ha preso oggi una decisione importante. Ledelle, infatti, sono statedai canonici 23a 26, dunque ciascun ct delle trentadue partecipanti alla rassegna iridata potrà convocare tre calciatori in più se lo vorrà: da un minimo di 23 a un massimo di 26. Purtroppo non si tratta di un cambiamento utile all’Italia, che non giocherà nella coppa del mondo per la seconda volta di fila. Saranno 26 anche le persone che a vario titolo potranno sedere in panchina, 15di riserva e 11 membri dello staff compreso almeno un medico. SportFace.

