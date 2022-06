Mondiali di nuoto, la Alvarez ha un malore sott'acqua: orrore in mondovisione | Guarda (Di giovedì 23 giugno 2022) Panico in acqua ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, in Ungheria. L'americana Anita Alvarez è stata colta da malore subito dopo aver terminato il proprio esercizio di nuoto sincronizzato, nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato, ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. La nuotatrice è rimasta per qualche lunghissimo secondo sott'acqua, da sola, priva di sensi. Determinante l'intervento della sua allenatrice, che stava seguendo la prova da bordo vasca. Capita la drammaticità della situazione, la coach non ha esitato a tuffarsi e a riportare a galla la sua atleta, tenendole la testa fuori dal pelo dell'acqua e cercando di farla respirare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Panico inaidiin corso a Budapest, in Ungheria. L'americana Anitaè stata colta dasubito dopo aver terminato il proprio esercizio disincronizzato, nel corso della finale del singolo libero disincronizzato, aidiin corso a Budapest. La nuotatrice è rimasta per qualche lunghissimo secondo, da sola, priva di sensi. Determinante l'intervento della sua allenatrice, che stava seguendo la prova da bordo vasca. Capita la drammaticità della situazione, la coach non ha esitato a tuffarsi e a riportare a galla la sua atleta, tenendole la testa fuori dal pelo dell'e cercando di farla respirare. ...

