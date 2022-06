Milano, via Bolla, De Corato: «È vergognoso che Rozza e Granelli accusino Aler per i mancati sgombri, che non competono al gestore ma alla forza pubblica» (Di giovedì 23 giugno 2022) «Gli Assessori alla sicurezza del centro sinistra, Rozza prima e Granelli poi, ci facciano sapere cortesemente quanti sono sgomberi fatti da loro in via Bolla, o nelle case Aler in genere, dal 2011 a oggi?». ASCOLTA IL PODCAST Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 23 giugno 2022) «Gli Assessorisicurezza del centro sinistra,prima epoi, ci facciano sapere cortesemente quanti sono sgomberi fatti da loro in via, o nelle casein genere, dal 2011 a oggi?». ASCOLTA IL PODCAST

