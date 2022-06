Milano: tocca a Brancaccio, "Ceck", Gigante e Passaro (Di giovedì 23 giugno 2022) Si completano gli incontri di secondo turno all'“ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS”, torneo Challenger in corso di svolgimento sui campi in rosso del club meneghino. Dopo Darderi, altri quattro italiani puntano all'ingresso tra i migliori otto Leggi su federtennis (Di giovedì 23 giugno 2022) Si completano gli incontri di secondo turno all'“ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS”, torneo Challenger in corso di svolgimento sui campi in rosso del club meneghino. Dopo Darderi, altri quattro italiani puntano all'ingresso tra i migliori otto

Pubblicità

CalcioOggi : La Serie A dei ritorni: dopo Lukaku, tocca a Pogba. La Roma a Milano, neopromosse scatenate - TUTTO mercato WEB - asfcim : @atimesfunny @rykyjeypynaz Non mi interessa. Ormai hai creato hype, ti tocca andare a Padova entro un mese da quand… - FalcianiGenevi1 : RT @Angelo_Mincuzzi: #RollingStones a Milano: 60 anni di ricavi miliardari (e allergia alle tasse). Il tour «Stones Sixty» tocca San Siro.… - hasbik22 : @Inter CHE RIDERE HAHAHAHAH NON SI TOCCA SKRINIAR BASTA! VIA IL CINESE DA MILANO! - comeH2O : RT @Angelo_Mincuzzi: #RollingStones a Milano: 60 anni di ricavi miliardari (e allergia alle tasse). Il tour «Stones Sixty» tocca San Siro.… -