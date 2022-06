"Mai visto nulla del genere": la denuncia di Tremonti, in Parlamento... | Video (Di giovedì 23 giugno 2022) Al centro dell'attenzione politica, per ovvie ragioni, resta la mossa di Luigi Di Maio, lo strappo con il M5s di Giuseppe Conte per la fondazione di un nuovo gruppo autonomo, Insieme per il Futuro. Una mossa che ha di fatto prosciugato i grillini, relegati ad essere seconda forza in Parlamento, con una rappresentanza ora minore rispetto a quella della Lega. Una mossa che però desta più di un sospetto: al netto dello sbandierato e condivisibile filo-atlantismo senza se e senza ma cavalcato da Giggino, in molti ritengono plausibile che l'addio sia motivato in primis dal "no" al terzo mandato grillino. Insomma, che l'addio sia dovuto alla poltrona: alla possibilità di averne una dopo le prossime elezioni. E la teoria, tra le righe, sembra essere condivisa da Giulio Tremonti, il quale dice la sua su quel che sta avvenendo a Controcorrente, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Al centro dell'attenzione politica, per ovvie ragioni, resta la mossa di Luigi Di Maio, lo strappo con il M5s di Giuseppe Conte per la fondazione di un nuovo gruppo autonomo, Insieme per il Futuro. Una mossa che ha di fatto prosciugato i grillini, relegati ad essere seconda forza in, con una rappresentanza ora minore rispetto a quella della Lega. Una mossa che però desta più di un sospetto: al netto dello sbandierato e condivisibile filo-atlantismo senza se e senza ma cavalcato da Giggino, in molti ritengono plausibile che l'addio sia motivato in primis dal "no" al terzo mandato grillino. Insomma, che l'addio sia dovuto alla poltrona: alla possibilità di averne una dopo le prossime elezioni. E la teoria, tra le righe, sembra essere condivisa da Giulio, il quale dice la sua su quel che sta avvenendo a Controcorrente, il ...

