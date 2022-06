L'accordo tra 33 big tech per costruire un metaverso aperto e inclusivo (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - “Il potenziale del metaverso sarà realizzato al meglio se sarà costruito su una base di standard aperti” e “costruire un metaverso aperto e inclusivo su scala pervasiva richiederà una costellazione di standard di interoperabilità aperti". Con questi obiettivi Alibaba, Huawei, Adobe, Microsoft, Epic Games, Meta, World Wide Web Consortium (W3C), Nvidia, Qualcomm, Sony Interactive Entertainment e altre 33 tra aziende e organizzazioni di diverso tipo (non c'è Apple) hanno costituito il Metaverse Standard Forum, un gruppo di lavoro (prime riunioni entro l'anno) per contribuire a definire gli standard per la tecnologia del metaverso: standard aperti e interoperabili in grado di supportare soluzioni per la realtà aumentata e virtuale, geospaziale e per il 3D. Tra gli obiettivi ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - “Il potenziale delsarà realizzato al meglio se sarà costruito su una base di standard aperti” e “unsu scala pervasiva richiederà una costellazione di standard di interoperabilità aperti". Con questi obiettivi Alibaba, Huawei, Adobe, Microsoft, Epic Games, Meta, World Wide Web Consortium (W3C), Nvidia, Qualcomm, Sony Interactive Entertainment e altre 33 tra aziende e organizzazioni di diverso tipo (non c'è Apple) hanno costituito il Metaverse Standard Forum, un gruppo di lavoro (prime riunioni entro l'anno) per contribuire a definire gli standard per la tecnologia del: standard aperti e interoperabili in grado di supportare soluzioni per la realtà aumentata e virtuale, geospaziale e per il 3D. Tra gli obiettivi ...

