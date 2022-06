Khaby Lame è diventato tiktoker più seguito al mondo (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Un sorpasso che è di “soli” trecentomila follower ma che pesa tantissimo: con 142,5 milioni di follower Khaby Lame, 22 anni, di origini senegalesi, in Italia da quando ha un anno (ma non ha la cittadinanza italiana), è il tiktoker più seguito al mondo. Ha staccato proprio stamattina Charli D'Amelio, ballerina e creator americana con 142,2 milioni di follower. In piena emergenza pandemia, nel 2020, Khaby è stato licenziato dalla fabbrica in cui era impiegato a Chivasso, nel torinese: era un operatore di macchine a controllo numerico. Con il desiderio di far sorridere (e di passare il tempo) è sbarcato a marzo 2020 su TikTok. Con video di pochi secondi, piuttosto semplici, è riuscito a conquistare un pubblico molto più vasto di quanto lui stesso si sarebbe aspettato. ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Un sorpasso che è di “soli” trecentomila follower ma che pesa tantissimo: con 142,5 milioni di follower, 22 anni, di origini senegalesi, in Italia da quando ha un anno (ma non ha la cittadinanza italiana), è ilpiùal. Ha staccato proprio stamattina Charli D'Amelio, ballerina e creator americana con 142,2 milioni di follower. In piena emergenza pandemia, nel 2020,è stato licenziato dalla fabbrica in cui era impiegato a Chivasso, nel torinese: era un operatore di macchine a controllo numerico. Con il desiderio di far sorridere (e di passare il tempo) è sbarcato a marzo 2020 su TikTok. Con video di pochi secondi, piuttosto semplici, è riuscito a conquistare un pubblico molto più vasto di quanto lui stesso si sarebbe aspettato. ...

