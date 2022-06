Julian Assange, la moglie denuncia: “Lo hanno perquisito e trasferito in una cella d’isolamento. Sono abusi illegali” (Di giovedì 23 giugno 2022) perquisito per punizione e trasferito in una cella d’isolamento. E’ il trattamento al quale è stato sottoposto Julian Assange nei giorni scorsi, in coincidenza con l’annuncio della firma da parte di Priti Patel, ministra dell’Interno del governo britannico di Boris Johnson, del decreto che ne autorizza la contestatissima estradizione negli Usa. Estradizione già approvata dalle corti del Regno Unito, nonostante le proteste di attivisti dei diritti umani, associazioni per la tutela della libertà d’informazione e organismi dell’Onu. Con l’estradizione negli Stati Uniti il fondatore WikiLeaks di rischia di essere condannato fino a 175 anni di carcere per aver contribuito a rendere pubblici documenti riservati imbarazzanti per molti governi. Grazie ad Assange vennero resi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022)per punizione ein una. E’ il trattamento al quale è stato sottopostonei giorni scorsi, in coincidenza con l’annuncio della firma da parte di Priti Patel, ministra dell’Interno del governo britannico di Boris Johnson, del decreto che ne autorizza la contestatissima estradizione negli Usa. Estradizione già approvata dalle corti del Regno Unito, nonostante le proteste di attivisti dei diritti umani, associazioni per la tutela della libertà d’informazione e organismi dell’Onu. Con l’estradizione negli Stati Uniti il fondatore WikiLeaks di rischia di essere condannato fino a 175 anni di carcere per aver contribuito a rendere pubblici documenti riservati imbarazzanti per molti governi. Grazie advennero resi ...

