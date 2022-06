Il chitarrista-mito Steve Vai umilia i Maneskin | “Non li conosco…”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 giugno 2022) C’è questo Damianodei, di professione Damianodei, fidanzato con una poetessa vaginale di professione fidanzata di quello che fa Damianodei, e che pure se vede la madre le si getta addosso a volo d’angelo. I consulenti d’immagine gli hanno spiegato che si chiama “stage diving” ed è una cosa molto rock, anche copiare i costumi degli altri è molto rock, per esempio presentarsi in giarrettiere e zatteroni come Frank n Furter del Rocky Horror, tanto i tiktoker manco sanno chi è, poi a dire che è tutta roba originale, griffata X e Y ci pensano i consulenti all’immagine. Damianodeiha tipo 23 anni, o giù di lì, non ha mai fatto una canzone in vita sua, più che altro ha clonato delle pose di altri, ma poi ci pensa la stampa leccacula a dire che è tutta roba originale, vintage ma originale, glam, ...