GP Giappone 2022 | calendario e possibili ritardi aerei modificano il programma

(Di giovedì 23 giugno 2022) E’ stato deciso di non svolgere le sessioni di prove del venerdì mattina per le classi MotoGP, Moto2 e Moto3 del Gran Premio del. La gara è innel weekend del 23-25 settembre. Decisive le sfide logistiche rappresentate dal, che vede il Gran Premio di Aragon innella settimana precedente, e dei potenzialiinfluenzati dal conflitto in corso in Ucraina, con effetti sugli spazi. Le FP1 della Moto3 inizieranno alle 6.15 italiane, quelle della Moto2 alle 7.10 e quelle della MotoGP alle 8.05. Le FP1 della MotoGP, che si svolgeranno nel pomeriggiose di venerdì, sono estese da 45 a 75 minuti. L’estensione riguarda solo la classe regina. I risultati combinati per l’ingresso in Q1 e Q2 saranno presi dalle FP1 e FP2 ...