Di Maio esulta | un’onda civica si sta avvicinando E Conte replica rilanciando il salario minimo

(Di giovedì 23 giugno 2022) “I nostri gruppi daranno stabilità al governo…si sta, c’è tanto entusiasmo da valorizzare”. Lo dice Luigi Diai parlamentari di Ipf riuniti nella prima assemblea dopo la scissione dal M5S. E poi ribadisce la svolta al centro: “Basta con sovranismi e populismi. Non è più tollerabile l’odio… Stop alla politica da selfie”. La riunione con i 62 parlamentari di Ipf Alla riunione con il ministro degli Esteri partecipano i 62 ex grillini che finora hanno aderito al gruppo (51 alla Camera e 11 al Senato) e per acclamazione Primo Di Nicola è stato eletto capogruppo a Palazzo Madama e Iolanda Di Stasio a Montecitorio. L’ex ministro Vincenzo Spadafora è stato invece nominato coordinatore politico del nuovo soggetto. Diha inoltre confermato che Ipf guarda ai sindaci e al ...

Pubblicità

24Mattino : .@paolomieli: 'Sconcerto nel Pd, mentre esulta Dario #Nardella che dice: 'da Renzi a Di Maio tutti insieme nel 2023… - madipach : RT @LaNotiziaTweet: Di Maio soffia 62 parlamentari e 2 eurodeputati al Movimento. E la Lega di Salvini diventa il primo gruppo alla Camera… - dangelo_luciana : RT @LaNotiziaTweet: Di Maio soffia 62 parlamentari e 2 eurodeputati al Movimento. E la Lega di Salvini diventa il primo gruppo alla Camera… - damorantonio : RT @LaNotiziaTweet: Di Maio soffia 62 parlamentari e 2 eurodeputati al Movimento. E la Lega di Salvini diventa il primo gruppo alla Camera… - sologiuma : RT @LaNotiziaTweet: Di Maio soffia 62 parlamentari e 2 eurodeputati al Movimento. E la Lega di Salvini diventa il primo gruppo alla Camera… -

Leggi anche Faida nel M5S, Uggetti usato per regolamento di conti interno Nuovo processo a Uggetti, il Fattoprima della condanna e fa il verso a Di: la sua lettera è un tesoro garantista ...Ma il focus della giornata di Giorgia non è certo la mossa di Di. Bensì la questione Ucraina . E andando via da Montecitorio la Meloni: 'Grazie a FdI, l'Italia si presenterà al Consiglio ...In entrambi i casi, ci sono un partito lacerato e tentato di uscire dal governo, e un ministro di primo piano che difende la linea dell’esecutivo fino a ...Lo sbarco sul lido «europeista e atlantista» di Luigi Di Maio arriva dopo un lungo viaggio di 13 anni in cui ogni spiaggia "antisistema" è stata ampiamente ...