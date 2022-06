Calciomercato Milan – Dybala piace, ma deve ridursi lo stipendio | News (Di giovedì 23 giugno 2022) La scelta prioritaria di Paulo Dybala rimane l'Inter, ma attenzione alla pista che porterebbe al Milan: la Joya piace ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 giugno 2022) La scelta prioritaria di Paulorimane l'Inter, ma attenzione alla pista che porterebbe al: la Joyaai rossoneri

Pubblicità

DiMarzio : . @acmilan, previsto per lunedì prossimo l’arrivo di #Origi - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce in chiusura per il prestito di #Colombo dal #Milan - calciomercatoit : #Milan, il budget di mercato non basta: #Maldini e #Pioli decidono di rinunciare a #Botman #calciomercato - calciomercatogp : Lorenzo Colombo, tornato al Milan dopo il prestito alla Spal, è vicinissimo al Lecce, sempre in prestito. #colombo… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Calciomercato #Milan, finalmente #Origi: c’è la data delle visite mediche -