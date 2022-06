Boomerissima di Alessia Marcuzzi, svelati i dettagli del suo nuovo programma per Rai2 (Di giovedì 23 giugno 2022) Dovrebbe chiamarsi proprio Boomerissima (aiuto!) il nuovo programma che Alessia Marcuzzi condurrà su Rai2. Sei puntate in prima serata a novembre prodotte da Banijay Italia, la stessa casa produttrice de L’Isola dei Famosi con cui la conduttrice ha già collaborato. Ma di cosa tratterà Boomerissima? Inizialmente – come da titolo – si era ipotizzato un racconto fra boomer e generazione Z, ma secondo quanto trapelato online – via TvBlog – si tratterebbe di una sorta di I Migliori Anni di Carlo Conti rivisitato e corretto per un pubblico più gggiovane. Non più decenni di musica e ricordi, ma bienni. Boomerissima, i dettagli sul nuovo programma di Alessia Marcuzzi Ecco cosa ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 giugno 2022) Dovrebbe chiamarsi proprio(aiuto!) ilchecondurrà su. Sei puntate in prima serata a novembre prodotte da Banijay Italia, la stessa casa produttrice de L’Isola dei Famosi con cui la conduttrice ha già collaborato. Ma di cosa tratterà? Inizialmente – come da titolo – si era ipotizzato un racconto fra boomer e generazione Z, ma secondo quanto trapelato online – via TvBlog – si tratterebbe di una sorta di I Migliori Anni di Carlo Conti rivisitato e corretto per un pubblico più gggiovane. Non più decenni di musica e ricordi, ma bienni., isuldiEcco cosa ...

Pubblicità

marcoluci1 : RT @Baccotvnews: ??Sarà un vero e proprio varietà quello condotto da Alessia Marcuzzi su #Rai2. Una gara stile I Migliori anni, in ogni pun… - BITCHYFit : Boomerissima di Alessia Marcuzzi, svelati i dettagli del suo nuovo programma per Rai2 - arual812 : RT @Baccotvnews: ??Sarà un vero e proprio varietà quello condotto da Alessia Marcuzzi su #Rai2. Una gara stile I Migliori anni, in ogni pun… - gaetano19762010 : RT @Baccotvnews: ??Sarà un vero e proprio varietà quello condotto da Alessia Marcuzzi su #Rai2. Una gara stile I Migliori anni, in ogni pun… - TeleVisionaro : RT @Baccotvnews: ??Sarà un vero e proprio varietà quello condotto da Alessia Marcuzzi su #Rai2. Una gara stile I Migliori anni, in ogni pun… -