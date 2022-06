Pubblicità

Aeroporti di Roma e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano siglano un accordo per facilitare le operazioni diin aeroporto per gliazzurri impegnati in eventi e gare. Con questa partnership, infatti, verranno velocizzate tutte le procedure con l'obiettivo di ottimizzare i processi aeroportuali e ......presentazione dell'accordo Aeroporto di Roma - Coni per le agevolazioni di viaggio degli. ... Diana Bacosi, partirà invece sabato assieme agli altri medagliati olimpici del tiro ae agli ... Atleti in volo, arriva l'accordo tra Adr e Coni: per gli azzurri sarà più facile viaggiare Il Premio, nato nel 1997, è rivolto ai personaggi che si sono distinti sia per i traguardi sportivi raggiunti che per le qualità di testimonial d’eccellenza dei principi cardine del “gioco corretto”.Aeroporti di Roma e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano siglano un accordo per facilitare le operazioni di volo in aeroporto per gli atleti azzurri impegnati in eventi e gare.