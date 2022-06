Antidisturbios | Unità Antisommossa | dal 9 marzo su Disney+

Pubblicità

ComingSoon.it

...e una macchina da presa incollata ai personaggi le giornate convulse di un'di polizia mobile: esperimento riuscitissimo Presentata al Torino Film Festival nel 2020, l'acclamataè ...Si chiamaAntisommossa , sei episodi da cinquanta minuti circa l'uno che è difficilissimo non divorare in un sol boccone, come il lupo della fiaba. L', in Spagna,... Antidisturbios: Unità Antisommossa, la serie bomba che non t'aspetti su Disney+