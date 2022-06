Al?Premio Charlot torna Giuseppe Gibboni

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 23 giugno 2022) di Rosa Pia Grecoal Premio, a distanza di cinque anni,, il talentuoso violinista salernitano, che lo scorso ottobre ha conquistato il 56º Premio Paganini, oltre al premio speciale per la miglior esecuzione del concerto di Paganini, il premio speciale per il maggior riconoscimento da parte del pubblico e il premio speciale per la miglior interpretazione dei Capricci di Paganini. Ad annunciarlo, a due giorni dalla conferenza stampa di presentazione di tutto il cartellone, il patron e direttore artistico Claudio Tortora: “Abbiamo avuto l’onore di avere come nostro ospite, già 5 anni fa. In quell’occasione gli consegnammo un premio speciale come giovane promessa della musica. Ora, felici del successo e dei prestigiosi traguardi che ha ...