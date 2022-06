WTA Eastbourne, serve un’altra vittoria a Camila Giorgi per tornare n.1 d’Italia: le proiezioni di classifica e dove può arrivare (Di mercoledì 22 giugno 2022) Prosegue l’avventura di Camila Giorgi nel WTA di Eastbourne (Gran Bretagna). Sull’erba del Regno Unito la marchigiana si è tolta la soddisfazione di battere negli ottavi di finale la n.10 del mondo, Garbine Muguruza, meritandosi l’accesso ai quarti di finale. Una prestazione brillante quella di Giorgi al cospetto della testa di serie n.5 che le ha consentito di incamerare in classifica altri punti, per un totale di 1702 punti (28° posto virtuale). Una condizione di classifica che la vede ancora alle spalle della toscana Martina Trevisan (n.27 del mondo) nella sfida per essere n.1 d’Italia in questa graduatoria. Ebbene, per superare Trevisan, Giorgi dovrà battere la bulgara Viktorija Tomova e approdare alle semifinali. In questo caso scalerebbe la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Prosegue l’avventura dinel WTA di(Gran Bretagna). Sull’erba del Regno Unito la marchigiana si è tolta la soddisfazione di battere negli ottavi di finale la n.10 del mondo, Garbine Muguruza, meritandosi l’accesso ai quarti di finale. Una prestazione brillante quella dial cospetto della testa di serie n.5 che le ha consentito di incamerare inaltri punti, per un totale di 1702 punti (28° posto virtuale). Una condizione diche la vede ancora alle spalle della toscana Martina Trevisan (n.27 del mondo) nella sfida per essere n.1in questa graduatoria. Ebbene, per superare Trevisan,dovrà battere la bulgara Viktorija Tomova e approdare alle semifinali. In questo caso scalerebbe la ...

