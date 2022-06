Wimbledon 2022: IBM permetterà agli appassionati di vivere un’esperienza più coinvolgente che mai (Di mercoledì 22 giugno 2022) Prosegue la partnership tra Wimbledon e IBM, che va avanti ormai da 33 anni e continua a proporre nuove esperienze digitali per i tifosi, costantemente migliorate. La novità di quest’anno riguarda una serie di nuove funzionalità presenti sull’app del torneo, sviluppate grazie all’intelligenza artificiale basata su IBM Cloud e le tecnologie di cloud ibrido. In particolare, spiccano l’IBM Power Index with Watson, l’IBM Match Insights with Watson, i consigli personalizzati e gli Highlights Reels. A fare più chiarezza ci ha pensato proprio IBM attraverso un comunicato stampa, in cui spiega: “Le novità per il 2022 includono: • I ‘Win Factors’ che migliorano gli approfondimenti sulle partite: sulla base dell’attuale funzionalità Match Insights dell’app Wimbledon e di Wimbledon.com, IBM fornisce un ulteriore livello di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Prosegue la partnership trae IBM, che va avanti ormai da 33 anni e continua a proporre nuove esperienze digitali per i tifosi, costantemente migliorate. La novità di quest’anno riguarda una serie di nuove funzionalità presenti sull’app del torneo, sviluppate grazie all’intelligenza artificiale basata su IBM Cloud e le tecnologie di cloud ibrido. In particolare, spiccano l’IBM Power Index with Watson, l’IBM Match Insights with Watson, i consigli personalizzati e gli Highlights Reels. A fare più chiarezza ci ha pensato proprio IBM attraverso un comunicato stampa, in cui spiega: “Le novità per ilincludono: • I ‘Win Factors’ che migliorano gli approfondimenti sulle partite: sulla base dell’attuale funzionalità Match Insights dell’appe di.com, IBM fornisce un ulteriore livello di ...

