commenta così: " Il termine di 180 giorni era assolutamente insostenibile con l'attuale e perdurante crisi delle catene di fornitura globali, che stanno rallentando pesantemente i tempi di ...Con l'articolo 40 del cd " DL Semplificazioni fiscali " (Decreto - Legge 21 giugno 2022, n. 73 - da oggi in vigore), il Governo ha dato seguito a una richiesta fortemente voluta dall'e sostenuta dall'intera filiera automotive. "Il termine di 180 giorni era assolutamente insostenibile con l'attuale e perdurante crisi delle catene di fornitura globali, che stanno rallentando ... UNRAE: "Esteso il termine per immatricolare i veicoli soggetti a ecobonus: soddisfazione e sollievo per operatori e consumatori" (Teleborsa) - Con l'articolo 40 del cd "DL Semplificazioni fiscali" (Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 - da oggi in vigore), il Governo ha dato seguito a una richiesta fortemente voluta dall'UNRAE..UNRAE: “Esteso il termine per immatricolare i veicoli soggetti a ecobonus: soddisfazione e sollievo per operatori e consumatori” ...