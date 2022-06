Un porto in Sudan. Così gli Emirati puntano a dominare il Mar Rosso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli Emirati Arabi Uniti costruiranno un nuovo porto in Sudan, lungo il Mar Rosso, come parte di un pacchetto di investimenti da 6 miliardi di dollari. La notizia è stata annunciata direttamente alla Reuters da Osama Daoud Abdellatif, il presidente del gruppo DAL, specializzato nel settore e partner dell’accordo. Abdellatif ha detto che il pacchetto include una zona di libero scambio, un grande progetto agricolo e un imminente deposito di centinaia di milioni di dollari alla banca centrale del Sudan, che sarebbe il primo finanziamento di questo tipo dopo il golpe militare di ottobre 2021. Il nuovo scalo sarà frutto di un progetto congiunto tra DAL e Abu Dhabi Ports, di proprietà della holding ADQ, e diventerà in grado di gestire tutti i tipi di merci e competere con il principale porto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) GliArabi Uniti costruiranno un nuovoin, lungo il Mar, come parte di un pacchetto di investimenti da 6 miliardi di dollari. La notizia è stata annunciata direttamente alla Reuters da Osama Daoud Abdellatif, il presidente del gruppo DAL, specializzato nel settore e partner dell’accordo. Abdellatif ha detto che il pacchetto include una zona di libero scambio, un grande progetto agricolo e un imminente deposito di centinaia di milioni di dollari alla banca centrale del, che sarebbe il primo finanziamento di questo tipo dopo il golpe militare di ottobre 2021. Il nuovo scalo sarà frutto di un progetto congiunto tra DAL e Abu Dhabi Ports, di proprietà della holding ADQ, e diventerà in grado di gestire tutti i tipi di merci e competere con il principale...

