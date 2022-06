Ultime Notizie – Scissione 5 Stelle, Prof di Di Maio: “Per Luigi momento difficile” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Per Luigi è stato sicuramente un momento molto difficile, è stato l’anima del Movimento“. Antonio Cassese, insegnante in pensione di Storia e Filosofia, parla così all’Adnkronos dell’addio al Movimento 5 Stelle del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, suo ex studente al Liceo classico Imbriani di Pomigliano d’Arco (Napoli). “A mio parere ha compiuto un passo avanti nel suo percorso. Ora deve definire meglio i suoi orizzonti, avendo sempre come stella polare l’amore per il Paese”. Nella sua autobiografia ‘Un amore chiamato politica’, Di Maio ha definito il Professore Cassese “a tutti gli effetti il mio primo mentore”. I due hanno continuato a sentirsi spesso anche dopo il liceo e Cassese ha seguito con interesse il percorso politico di Di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Perè stato sicuramente unmolto, è stato l’anima del Movimento“. Antonio Cassese, insegnante in pensione di Storia e Filosofia, parla così all’Adnkronos dell’addio al Movimento 5del ministro degli EsteriDi, suo ex studente al Liceo classico Imbriani di Pomigliano d’Arco (Napoli). “A mio parere ha compiuto un passo avanti nel suo percorso. Ora deve definire meglio i suoi orizzonti, avendo sempre come stella polare l’amore per il Paese”. Nella sua autobiografia ‘Un amore chiamato politica’, Diha definito ilessore Cassese “a tutti gli effetti il mio primo mentore”. I due hanno continuato a sentirsi spesso anche dopo il liceo e Cassese ha seguito con interesse il percorso politico di Di ...

