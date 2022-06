Ucraina | Zelensky a Ue | “Subito settimo pacchetto sanzioni contro Russia”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Volodymyrinsiste sulleMosca e sulla fornitura di armi per l’. “Ladeve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva politica anti-europea”, ha detto il presidente ucraino nel video messaggio della scorse ore in cui ha chiesto ulterioriper la. “In tutti i negoziati – ha affermato – sottolineo sempre che è necessario al più presto ildidell’Ue”. E ha aggiunto: “Un’altra minaccia russa alla Lituania, un’altra ondata di pressioni energetiche, un’altra serie di bugie da parte di funzionari russi sulla crisi alimentare, sono tutti argomenti per concordare sul...

Il presidente ucraino Zelensky cerca consensi in vista del Consiglio europeo di giovedì: telefonate con Orban, Costa, Sanchez, Martin e Frederiksen. Visita a Kiev del premier lussemburghese Bettel.