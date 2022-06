**Ucraina: missili su Nikolaev, due edifici scolastici danneggiati** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - A seguito del massiccio attacco missilistico a Nikolaev di stamane, gli edifici di due scuole sono stati danneggiati. Lo fa sapere l'agenzia di stampa ucraina Unian, citando il comando operativo 'Sud'. Il gruppo navale della flotta russa "è pronto a sparare altri 44 missili da crociera", aggiunge il comando. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - A seguito del massiccio attaccostico adi stamane, glidi due scuole sono stati danneggiati. Lo fa sapere l'agenzia di stampa ucraina Unian, citando il comando operativo 'Sud'. Il gruppo navale della flotta russa "è pronto a sparare altri 44da crociera", aggiunge il comando.

