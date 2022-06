Schwoch: ''Simeone a Napoli potrebbe fare molto bene'' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Sicuramente fanno piacere le parole di Koulibaly, mi auguro che si possa ripartire proprio da lui, è il giocatore più rappresentativo del Napoli. -afferma Schwoch -Bisogna vedere come verranno sostituiti i partenti, partire con un pilastro dietro sarebbe importante. Non è difficile avere un rapporto buono con i tifosi del Napoli, quando vedono che dai tutto in campo è fatta. -prosegue Schwoch - Napoli è una grandissima piazza dove un giocatore si sente importante anche se gioca in Serie C, poi le bellezze del Golfo non le trovi dappertutto, come l’affetto della gente. Simeone? A me piace, perché ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Stefan, ex attaccante del, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: "Sicuramente fanno piacere le parole di Koulibaly, mi auguro che si possa ripartire proprio da lui, è il giocatore più rappresentativo del. -afferma-Bisogna vedere come verranno sostituiti i partenti, partire con un pilastro dietro sarebbe importante. Non è difficile avere un rapporto buono con i tifosi del, quando vedono che dai tutto in campo è fatta. -prosegueè una grandissima piazza dove un giocatore si sente importante anche se gioca in Serie C, poi le bellezze del Golfo non le trovi dappertutto, come l’affetto della gente.? A me piace, perché ...

