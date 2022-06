San Francisco, sparatoria in metro: un morto e un ferito (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Un morto e un ferito in una sparatoria su un treno della metropolitana di San Francisco. La polizia è sulle tracce di un sospetto in fuga, che avrebbe aperto il fuoco all’interno del convoglio, alla stazione di Castro. Lo riferisce la Cbs. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Une unin unasu un treno dellapolitana di San. La polizia è sulle tracce di un sospetto in fuga, che avrebbe aperto il fuoco all’interno del convoglio, alla stazione di Castro. Lo riferisce la Cbs. L'articolo proviene da Italia Sera.

